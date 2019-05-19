Россия начнёт раздавать паспорта в еще одной республике

19.05.2019, Москва, Елена Острякова

Вопрос с предоставлением российского гражданства жителям Приднестровья будет решен в скором времени. Об этом приднестровскому каналу ТСВ заявил депутат Госдумы РФ Александр Ярошук, побывавший в ПМР, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сейчас политическая воля произошла по ЛДНР. Я думаю, что в ближайшее время будет принято решение и по Приднестровью. Поверьте, лоббистов Приднестровья в России хватает. Все законы, которые надо, мы откорректировали на основе предложений жителей республики. Объекты, которые строятся за счет бюджета РФ, будут достроены», – сказал Ярошук.

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По его словам, вопрос о гражданстве жители Приднестровья задают чаще всего, когда приходят на прием к депутатам.

Ярошук сообщил, что уже в июне буде подписан договор о сотрудничестве между Приднестровским госуниверситетом имени Шевченко и Калининградским госуниверситетом имени Канта. Кроме того, Москва поставит в ПМР коммунальную технику, а Белоруссия – троллейбусы.

Сейчас молодежь, которая родилась в ПМР после 1992 года, не может получить гражданство РФ.

Напомним, что в 2007 году 97% участников референдума в Приднестровье поддержали независимость ПМР от Молдовы с последующим воссоединением с Россией.