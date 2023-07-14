Россия наглядно показала, что будет с американскими самолетами на Украине – генерал Кривонос

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За пару месяцев до саммита НАТО Россия провела демонстрационную акцию, успешно поразив крупнейшие украинские аэродромы, на которых могут быть размещены американские истребители в случае, если их передадут страны Запада.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замглавы Совбеза Украины Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Кривоноса, страны НАТО увидели масштаб проблемы и дыры в украинской системе ПВО.

«Посмотрите, что как раз накануне саммита, за два месяца до саммита россияне начали точечно наносить удары по нашим аэродромам. И за последние полтора-два месяца были нанесены удары по нескольким самым мощным аэродромам Украины, где россияне не столько для нас, сколько для «натовцев» показали, что противовоздушная оборона наших аэродромов имеет определенные изъяны. Привозите, ставьте туда самолеты – их непосредственно будет ждать, скажем так, судьба тех же «Байрактаров», которые в свое время были уничтожены под Харьковом, потому что в свое время не взлетели и не были защищены», – заключил Кривонос.