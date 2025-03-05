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Украинское руководство намерено продолжать войну с Россией, не считаясь с тем, что у ВСУ больше нет сил.

Об этом в эфире израильского телеканала Iton TV заявил политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В 23-24 годах Украина была более-менее обеспечена «Пэтриотами», «Хаймарсами» и так далее. Сейчас их нет. А Россия вот уже месяца три ракетами почти не обстреливала Украину. Только «Шахедами». А ракеты они же накапливают. Тут тоже надо эти моменты учитывать. А главное, что все-таки сегодня состояние ВСУ не такое боевитое, боевое, а главное, не такое снабжение, которое было там год-полтора назад. Так что я бы успокоительное принимал», – сказал Карасев.