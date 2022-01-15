Россия наказала рублём сателлитов США в Европе

Россия наказала рублем страны-сателлиты США, где правящие режимы стремились угодить США и отказаться от долгосрочных контрактов на поставки газа из РФ.

Об этом в эфире телеканала UkrLife заявил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Россия поймала Европу на их методах ценообразования. «Газпром» всегда хотел долгосрочных контрактов. Запад, пытаясь оторваться от «Газпрома», под давлением, прежде всего американцев, переходил на систему биржевой торговли газом, потому что это выгодно США, которые поставляют тот же сжиженный газ.

В итоге получилось, что Европа попала в кризисную ситуацию, отдельные страны вообще почти в катастрофическую, как Польша. Потому что под шум волны Россия вообще отключила, прекратила транзит по газопроводу «Ямал-Европа», который идет через Польшу. И Европа вынуждена теперь российский газ закупать в Германии, что опять дает большой плюс немецкой экономике.

Германия выигрывает. Действительно, процентов 80-85 российского газа поставляется в Европу по долгосрочным контрактам, где цены ниже биржевых. На этом выигрывает, прежде всего, Германия и целый ряд других стран, но проигрывает Польша, которая отказалась от долгосрочных контрактов, Украина, которая отказалась от долгосрочных контрактов, те страны, которые вынуждены были перезаключить контракты на условиях более высоких цен, как та же Молдова и все, кто перезаключал контракты. Там уже не 220 долларов, как для Германии, а по крайней мере 600, 700, 800, даже по новым контрактам. Поэтому Россия во всем этом экономически выигрывает», – заявил Суслов.