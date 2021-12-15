Россия накажет Литву за проведение форума беглых либералов

15.12.2021  18:25 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
Просмотров:
 
Литва, НАТО, Прибалтика, Россия


Литва несет юридическую ответственность за проведения так называемого «Форума свободной России», на котором звучали призывы к совершению диверсий на территории РФ.

Об этом сегодня в Совете Федерации РФ заявил председатель комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Литва несет юридическую ответственность за проведения так называемого «Форума свободной России», на котором звучали...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



«В декабре в натовской Литве состоялся очередной сход под названием «Форум свободной России». Там прямо говорили, что против нас «мирные способы не работают». С учетом белорусских событий в Вильнюсе предлагалось для смены конституционного строя блокировать проходы к административно-правительственным порталам, отключать воду, связь, электричество. Перечисленные диверсии задумываются пресловутой оппозицией в изгнании,  которая сама рвется к власти над Россией.

Напоминаем Вильнюсу и другим натовским столицам еще один пункт декларации ООН 1981 года о недопустимости организации, обучения, финансирования политических групп на своей территории с целью подрывной деятельности и создания беспорядков или волнений в других странах.

Заодно напоминаем о праве государств бороться в рамках своих конституционных полномочий против распространения фальшивых и искаженных сообщений, которые могут рассматриваться как вмешательство во внутренние дела», – сказал Климов.

Он сообщил, что в настоящее время разрабатывается серия законов, призванных противодействовать мероприятиям, подобным вильнюсскому «форуму».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Декабрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть