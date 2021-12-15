Россия накажет Литву за проведение форума беглых либералов

Литва несет юридическую ответственность за проведения так называемого «Форума свободной России», на котором звучали призывы к совершению диверсий на территории РФ.

Об этом сегодня в Совете Федерации РФ заявил председатель комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В декабре в натовской Литве состоялся очередной сход под названием «Форум свободной России». Там прямо говорили, что против нас «мирные способы не работают». С учетом белорусских событий в Вильнюсе предлагалось для смены конституционного строя блокировать проходы к административно-правительственным порталам, отключать воду, связь, электричество. Перечисленные диверсии задумываются пресловутой оппозицией в изгнании, которая сама рвется к власти над Россией.

Напоминаем Вильнюсу и другим натовским столицам еще один пункт декларации ООН 1981 года о недопустимости организации, обучения, финансирования политических групп на своей территории с целью подрывной деятельности и создания беспорядков или волнений в других странах.

Заодно напоминаем о праве государств бороться в рамках своих конституционных полномочий против распространения фальшивых и искаженных сообщений, которые могут рассматриваться как вмешательство во внутренние дела», – сказал Климов.