Россия накажет рублём Польшу за русофобию всего ЕС

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Госдума РФ попросила сегодня российское правительство запретить польским фурам въезд в Россию и лишить их возможности заправляться по российским ценам, установив стоимость топлива на уровне цен ЕС.

За такое решение депутаты проголосовали единогласно, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это первые 20% грузов, которые попали под то, чтобы иностранные перевозчики перегружали или перецепляли эти грузы, и дальше их везли перевозчики или Белоруссии, или России», – сказал депутат Евгений Москвичев.

По оценке спикера Госдумы Вячеслава Володина потери Польши после введения Россией ограничений составят 8,5 млрд евро. Работу потеряют более 20 тыс автомобилистов, от невозможности заправляться дешевым российским бензином разорятся 2 тыс фирм.

«Мы принимаем это решение, говоря о недопустимости русофобии, которая развернута на территории Польши. Мы говорим о невозможности строить отношения, когда политики и руководство Польши захватывают наши школы, топчут могилы, сносят памятники. Им пора бы вспомнить, благодаря какому государству, какому народу они сегодня существуют. Не было Польши, не было! И, если их так что-то не устраивает, пускай возьмут и вернут часть своих территорий тем странам, которые по итогам Второй мировой войны эти территории им отдали по решению Советского Союза», – сказал Володин.

Он предложил потребовать от польского правительства немедленного восстановления всех разрушенных советских памятников.

«Многое можно простить, но не хамское отношение к памяти наших прадедов, солдат и офицеров. В послевоенное время советский народ, отрывая от себя, потратил на восстановление и развитие Польши по сегодняшним оценкам более 750 млрд долларов (построено свыше 800 объектов промышленности, энергетики, транспорта). Польша существует как государство только благодаря нашей стране», – подытожил Володин.

Таможенные службы стран ЕС запретили грузовым автомобилям с российскими и белорусскими номерами транзит по территории ЕС еще в апреле прошлого года. В результате российские автоперевозчики лишились почти 80% работы. Также иностранные автотранспортные компании взвинтили тарифы на перевозки для российских фирм с 3 до 12 тыс. евро.

Белоруссия незамедлительно приняла ответные меры, запретив грузоперевозчикам из ЕС въезд на свою территорию. 95% грузов, ввозимых из ЕС, перегружаются на границе на белорусский или российский транспорт для дальнейшей доставки грузополучателям. Также в Белоруссии установлена для перевозчиков из ЕС повышенная стоимость дизельного топлива на уровне европейских стран.

Россия принимает зеркальные меры лишь через год и только в отношении Польши.