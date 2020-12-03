03.12.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Белоруссия, Война, Вооруженные силы, Грузия, Дзен, Запад, Молдова, НАТО, Общество, ОДКБ, Политика, Россия, Украина
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Россия находится в предвоенном состоянии – генеральный секретарь ОДКБ


Вокруг России выстраивается «пояс нестабильности» из русофобских режимов, что может привести к созданию «санитарного кордона» вокруг РФ или даже к началу войны.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы можем констатировать, что из 14 государств бывшего СССР, не считая России, сегодня шесть проводят антироссийский курс – это прибалтийские страны, Украина, Грузия и формируется Молдова. Ещё в трёх государствах процессы, которые влияют на нестабильность.

Мы стоим перед угрозой не просто создания зоны нестабильности, а санитарного кордона вокруг РФ. Если добавить к этому, те меры, которые предпринимаются со стороны наших, как принято говорить, «партнёров»: США и ЕС, связанные с санкциями и информационными атаками.

Можно констатировать, что мы находимся в предвоенном состоянии. У нас есть реальная возможность втягивания нас или в локальный конфликт, или создания вокруг нас санитарного кордона», – отметил Бородюжа.


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