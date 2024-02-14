Россия находится на сильной позиции, а мы – «хохлы» – экс-посол Украины в ЕС

Россия выступает с позиции силы, подводя Запад к переговорам по Украине.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-представитель Украины в ЕС Андрей Веселовский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению дипломата, сильных сторон России добавляет большое количество войск и вооружений, а также попытки решить вопрос напрямую с Западом, обесценивая роль Украины.

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«Кремль находится в позиции сильного по той простой причине, что у него значительно больше войск, значительно больше вооружения и значительно больше выстрелов. Последнее сейчас обрело критическое значение. Если на вас наступают, и ваша артиллерия молчит или она почти молчит, то вы не в позиции сильного. Вам нужно или идти в рукопашную, а в рукопашную один против пяти ты не пойдешь, или вам нужно отступать на какие-то бетонированные укрепления, где можно сдерживать этот навал.

Второе – Россия никогда не останавливала попыток подтолкнуть Соединенные Штаты, другие страны к переговорам по Украине. В первую очередь, это лишает Украину субъектности вообще. Это выгодно политически: «Мы будем договариваться с Вашингтоном о том, где мы проведем эту линию, берем мы себе Николаев или оставляем этим дуракам, этим хохлам». Вот – позиция Кремля», – заключил Веселовский.