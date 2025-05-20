Россия накопила все, что нужно для наступательной кампании – офицер ВСУ
У Российской Федерации накоплено все, что нужно для весенне-летне-осеннего наступления. При этом, параллельно будет продолжаться переговорный трек с Украиной и длительная подготовка ко встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил майор ВСУ в отставке Игорь Лапин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Результат Стамбула – ноль для нас, но он очень выгоден для России, потому что они затягивают всех в переговорный процесс без прекращения огня. Это для нас серьезная проблема. Проблема эта заключается в том, что русские накопили колоссальное количество личного состава, техники, артиллерии, северокорейских воинов и так далее, захватчиков. Короче говоря, они накопили для весенне-летне-осенней компании для наступления по всему фронту. И мы видим, что это уже происходит сегодня.
Но опять же, западные партнеры выходят на арену и говорят, что мы во вторник включим санкции, если Путин не прекратит огонь. И что делает Трамп? Верно, он снова начинает спасать Путина и начинает рассказывать о том, что в понедельник ему разрешат, чтобы это все прекратилось. Знаете, каково мое ожидание в этой истории? Мое ожидание в этой истории именно такое, что Путин, не прекращая огня, начнет рассказывать Трампу, что нам надо встретиться и все обсудить, и они начнут долго готовить встречу Трампа и Путина», – заявил Лапин.
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