Россия накопила все, что нужно для наступательной кампании – офицер ВСУ

У Российской Федерации накоплено все, что нужно для весенне-летне-осеннего наступления. При этом, параллельно будет продолжаться переговорный трек с Украиной и длительная подготовка ко встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил майор ВСУ в отставке Игорь Лапин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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