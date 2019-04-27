«Россия накрыла Крым железным куполом» – киевский еженедельник

27.04.2019, Киев, Ольга Козаченко

Крым для России якобы стал оружием в гибридной войне с Западом, которую Москва объявила в одностороннем порядке.

Об этом пишет киевский еженедельник «Зеркало недели», по мнению которого, Крым сегодня остается закрытой территорией для доступа международных организаций и мониторинговых миссий.

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«Соответственно, международное сообщество не имеет достаточных возможностей, чтобы контролировать ситуацию на полуострове и быть до конца уверенным в отсутствии там, например, ядерного оружия. Более того, географически стратегическое расположение Крыма делает полуостров неотъемлемой частью будущих договоренностей о европейской безопасности. Однако внеправовой статус полуострова практически делает невозможным даже начало такого диалога. Характер выбора в этом вопросе — между правом и компромиссом — напоминает выбор между войной и позором. Последствия также будут соответствующие», – опасается издание.

При этом автор публикации призывает понять, «Европа склонна к компромиссам в сфере ценностей больше, чем готова себе в этом признаться».

«Да, нам трудно говорить о временных пределах деокупации полуострова. Россия словно накрыла Крым железным куполом, под которым хочет его спрятать, сделать невидимым, забытым и недоступным. Порой кажется, что она достигает своей цели.

Нечастое упоминание Крыма в международных новостях, недоступность полуострова для международного сообщества делают эту землю призрачно далекой для наших западных партнеров. Но не для нас. Наша задача — постоянно напоминать об оккупированном полуострове и о том, что Крым для России уже не просто украденное сокровище, которое она старается спрятать, а оружие в гибридной войне с Западом, которую Москва объявила в одностороннем порядке».