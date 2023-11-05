Россия накрыла штурмовую бригаду ВСУ, которую выстроили для торжеств

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Россия нанесла удар ракетой «Искандер» по военнослужащим 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады, которая была задействована в неудачном для ВСУ контрнаступе в Запорожской области.

Удар был осуществлен 3 ноября – в момент, когда украинских военных вывели на торжественное построение по случаю Дня ракетных войск и артиллерии. Есть раненые и погибшие, сообщает «Суспильне ТБ» со ссылкой на два источника в украинской армии. Губернатор Закарпатской области Виктор Мыкыта анонсировал похороны погибших и призвал учреждения региона воздержаться от проведения развлекательных мероприятий в ближайшие дни.

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Министр обороны Украины Рустем Умеров уже выразил соболезнования и пообещал провести служебную проверку.

По предварительным данным, удар был нанесен по населенному пункту Заречное. Причем, на торжественное построение и награждение были приглашены, прежде всего, «результативные бойцы», сообщают в соцсетях их выжившие сослуживцы.