Россия наладила производство боеприпасов, снарядного голода нет – ВСУшник

Россия смогла наладить производство боеприпасов и избавить свою армию от снарядного голода.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший депутат Верховной рады, украинский военный Лапин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Лапина, теперь за месяц РФ производит больше снарядов, чем за весь прошлый год.

«У России есть замкнутый цикл производства снарядов, то есть им не нужно никаких дополнительных ресурсов привлекать, какие-то иностранные инвестиции или составляющие для того, чтобы выпускать снаряды. Что-то, а снаряды им делать проще всего в этой ситуации. Есть ли у них снарядный голод? Нет…

Откровенно говоря, они за последний период сделали, у них производство снарядов исчисляется миллионами. За последний период, последний месяц, за июнь они сделали больше снарядов, чем за прошлый 22-й год. Это исчисляется миллионами», – заявил Лапин.