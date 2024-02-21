«Россия наладила производство решающего оружия» – Стариков

Вадим Москаленко.  
21.02.2024 23:27
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Россия сумела преодолеть все западные санкции – и наладить производство самых важных типов вооружения в современной войне.

Об этом в интервью украинскому политологу Вадиму Карасеву рассказал военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия сумела преодолеть все западные санкции – и наладить производство самых важных типов вооружения...

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«Так называемые санкции из ада, которые были введены против государства-агрессора, они всё это преодолели – и восстановили свою военную промышленность. Они поставили на поток именно то вооружение, которое стало решающим», – сказал Стариков.

«Танки в современной войне уже не нужны, они используются как САУ чтобы стрелять из закрытых позиций. А с другой стороны, беспилотники быстро возродили тактические, средние, оперативные и стратегические. Причём промышленное производство, а не самоделкины.

Следующее, с ФАБ они придумали. Огромное количество этих ФАБ, которыми ещё с советских времён все склады забиты, инженеры придумали им крылья. Ещё и с бомбардировщиками.

Артиллерийская составляющая, производство снарядов. Они начали выходить на два-три миллиона в год. Оружейный артиллерийский ствол – одно из самых тяжёлых в производстве, то же самое что ракета, девять месяцев делают ствол, из них шесть месяцев только куют. Так они уже и производство начали», – добавил эксперт.

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