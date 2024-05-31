Россия наладила взаимодействие разведки и артиллерии в Харьковской области – Коц

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На Харьковском направлении российская армия наладила отличное взаимодействие разведки и ударного комплекса, а также не скупится на артиллерийские удары по противнику.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, который находится на месте событий в районе Волчанска, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что я увидел, когда мы прибыли в Волчанск? Ну, во-первых, это поражающее воображение артиллерийское воздействие на противника. Артиллерия грохочет постоянно, не умолкая, весь город в дыму, на позиции врага каждую минуту сыпятся или артиллерийские снаряды, или авиационные – планирующие боеприпасы, ФАБы-250, 500. И все это как-то бесконечно – сплошной артиллерийский гул», – отметил он.

«Очень четко у нас сейчас работает разведывательно-ударный контур. Есть такие изобретения кулибиных, которые позволяют российским разведчикам, операторам наших разведывательных дронов висеть надо городом 24 на 7, при этом на очень низкой высоте для таких условий – городских боев. Это те изобретения, которые помогают нам пробивать украинский РЭБ и таким образом обеспечивать в режиме онлайн постоянную картинку о том, что происходит на каждом участке города. Он поделен на несколько частей и постоянно ведется разведка», – рассказал Коц.