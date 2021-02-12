«Россия нам не враг». Леня-Космос призвал мириться с русскими

12.02.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Россия не враг Украине – в этой стране столетиями взращивалась интеллигенция, в том числе и почитаемые на Украине литераторы, поэтому странам нужно договариваться, а не вводить взаимные ограничения.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бывший мэр Киева, бизнесмен Леонид Черновецкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Столетиями, сначала в Петербург, а потом в Москву переезжали самые-самые талантливые люди со всех концов бывшего СССР, громадной страны, которой уже никогда не будет. В Москве и Петербурге научили и вывели в люди Шевченко, научили его многим тонкостям творчества. Он потому и великим стал, потому что его подняла наверх питерская интеллигенция.

В Москву уехали и Булгаков, и Евтушенко [скорее всего, имеется в виду поэт Виталий Коротич], и все наши известные певцы и актеры. Люди ехали и из Узбекистана, Казахстана, других стран. В Москве абсолютное большинство людей очень хорошо относятся к Украине. Все остальное – это ложь…

Ну какой смысл воевать? Надо всего лишь договариваться. Какой смысл вводить запреты на въезды и выезды в Россию и делать из России врага? Россия не враг Украине, и Украина не враг России», – заявил Черновецкий.

Примечательно, что ранее Черновецкий был активным участником «оранжевого» майдана и соратником президента Украины Виктора Ющенко. Теперь же Черновецкий возмущается героизацией одного из главарей ОУН Степана Бандеры.