Россия намерена додавить и открыть путь на Харьков – генерал Кривонос

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Харьковское направление является самым «жирным» для Российской Федерации, которая имеет серьезное преимущество над ВСУ в артиллерии и авиации. При этом помощь, которую США возобновили для Украины, не решит проблемы Киева на 100%.

Об этом в эфире интернет-блога NewsRoom заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, бывший замкомандующего ССО ВСУ Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Их мечта – додавить вопрос, который касается Купянска, создать мощную рокадную дорогу на Харьковском направлении, что позволит им перебрасывать силы и средства, включая тот верхний кусок, который касается российско-украинской границы, и той территории, которая еще частично оккупирована со стороны Харьковской и Луганской областей.», – сказал генерал.

«Поэтому желание у русских есть. Достаточно ли у них будет возможностей? На данном этапе пока недостаточно. Конечно, пока еще они имеют определенное преимущество, что касается артиллерии, мощное преимущество касаемо господства в воздухе, что касается применения дронов… С учетом той помощи, которая к нам идет, можно было бы сказать, что это нас спасет стопроцентно, но я не скажу этого. Потому что к любому оружию, которое бы они ни предоставляли, нужны еще обученные, мотивированные, правильно управляемые люди. С этим пока что проблема», – заявил Кривонос.