Россия намерена лишить Украину последнего козыря

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На Украине встревожены потенциальным подписанием перемирия в Черном море.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет киевское издание «Зеркало недели».

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В материале отмечается, что ВМС России понесли в Черном море существенные потери.

«Успешные действия ВСУ позволили Киеву проложить собственный морской путь через территориальные воды прибрежных держав после того, как в июле 2023 года Москва вышла из «зерновой сделки». Теперь без всяких соглашений с Россией из черноморских портов Украины отправляются балкеры, груженные пшеницей. До полномасштабного вторжения морем экспортировалось 95,6% зерновых. В соответствии с данными Администрации морских портов, в 2024 году украинские порты на Дунае и Черном море обработали 60,3 млн т зерновых, что сопоставимо с довоенными объемами морской перевалки. При этом в 2024 году общий грузооборот морского коридора составил 79,9 млн т, а экспорт — 76,4 млн т. Конечно, Москва заинтересована изменить проигрышную для себя ситуацию и выбить козырь из рук Киева. Кремль пытается превратить процесс переговоров в инструмент шантажа, навязывая Украине, США и Западу в целом игру по своим правилам, постепенно размывая международную поддержку нашей страны. Москва стремится выиграть время и выторговать уступки от Вашингтона, Брюсселя и Киева, при этом не принимая на себя реальных обязательств. Это — игра на истощение, в которой каждый компромисс приближает поражение Украины», – говорится в статье.

Директор киевского Центра оборонных стратегий Александр Хара при этом жалуется на президента США, заявившего, что Украина не имеет карт на руках, чтобы давить на РФ.

«Трамп и так уже ослабил наши переговорные позиции, заявив, что Украина может забыть о вступлении в НАТО, а возвращение к границам 1991 года — нереалистично. Черное море — одна из немногих козырных карт Киева на переговорах с Москвой: мы нашли способы, как лишить Россию преимущества в акватории. И сейчас есть угроза, что Кремль восстановит свои позиции благодаря жестам «доброй воли» Трампа», — опасается Хара.

А автор публикации фактически открытым текстом пишет, что Киеву выгодна конфронтация в Черном море.

«Украина уже доказала, что может контролировать ситуацию в Черном море без каких-либо формальных соглашений с агрессором. Любое перемирие, заключенное на условиях, выгодных России, не только подорвет позиции Украины, но и ослабит санкционную политику Запада, позволив Москве восстановить и усилить свой военный потенциал в черноморской акватории», – резюмирует «ЗН».

Напомним, что Москва увязывает подписание перемирия в Черном море с отменой части санкций.