Россия намерена отправить своих представителей к военнопленным на Украине

Российские представители должны посещать военнопленных на Украине.

Об этом сегодня на заседании Госдумы РФ заявил депутат Юрий Швыткин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Их меньше, конечно, чем украинцев. Но в части условий их содержания нужно поддержать ребят. Они посетили своих пленных, а мы не можем посетить.

Вчера из разговора с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой я понял, что препятствий для посещения как таковых нет. Сейчас очень важно, чтобы они почувствовали, что их никто не бросил, не забыл. Что предпринимаются все меры на всех уровнях, чтобы обменять, освободить», – сказал Швыткин.