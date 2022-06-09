Россия намерена отправить своих представителей к военнопленным на Украине

09.06.2022  15:55 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Российские представители должны посещать военнопленных на Украине.

Об этом сегодня на заседании Госдумы РФ заявил депутат Юрий Швыткин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российские представители должны посещать военнопленных на Украине. Об этом сегодня на заседании Госдумы РФ...

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«Их меньше, конечно, чем украинцев. Но в части условий их содержания нужно поддержать ребят. Они посетили своих пленных, а мы не можем посетить.

Вчера из разговора с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой я понял, что препятствий для посещения как таковых нет. Сейчас очень важно, чтобы они почувствовали, что их никто не бросил, не забыл. Что предпринимаются все меры на всех уровнях, чтобы обменять, освободить», – сказал Швыткин.

Спикер Вячеслав Володин поручил председателю комитета по обороне заняться этим вопросом.

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