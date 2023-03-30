Россия намерена перенять подсанкционный опыт Ирана в автопроме

Сотрудничество РФ и Ирана в плане автопрома будет происходить не непосредственным заходом иранской продукции на российский рынок, но и в части заимствования опыта существования данной отрасли под грузом беспрецедентных санкций со стороны Запада.

Об этом на пресс-конференции «Иранский автопром на российском рынке» заявила директор по международным отношениям компании «Бест Моторс» Ирина Лапкина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему произошло это сотрудничество? Иран – это страна, которая уже более 40 лет находится под жёсткими санкциями, он пережил уже несколько волн – это было и 40 лет назад, потом в 2012 году и в 2018 году. Санкции не сняли, и нет никаких предпосылок, что их снимут. Поэтому Ирану так или иначе пришлось выживать, находить решения. То же самое сейчас произошло и с Россией. И, может, именно иранский опыт поможет России в этих реалиях сохранить свой автопром, чтобы он не стал полностью китайским. Потому что сейчас практически во всех СМИ говорится о китайских производителях, но у России есть и другие стратегические партнёры такие, как Иран, именно чей опыт поможет России развиваться», – сказала Лапкина.

Она добавила, что, согласно статистике, до СВО Россия была пятым мировым рынком автомобилей.

«Уже в мае продажи автомобилей в России скатились на 84%, а производство практически остановилось, потому что большинство отечественных компаний так или иначе сотрудничали с иностранными производителями. Такая ситуация была и в Иране, и до 2012 года в Иране были представлены компании и «Пежо», и «Ситроен», и «Ниссан», и другие бренды. Но ввели самые жёсткие санкции против автопрома, и иранским компаниям пришлось переналаживать производство, но на базе европейских технологий. Думаю, этот опыт и будет полезен: как сохранить производство, заняться локализацией самых успешных европейских брендов, также и корейских, какие у нас остались, и создать своё производство наукоёмких компонентов», – добавила представитель компании.

«Хотелось бы отметить: в 2018 году Иран привлёк китайских инвесторов. Китайские компании пришли на иранский рынок, но с целью локализовать своё производство, соответственно. Что принесло это Ирану? То, что заполнились все сегменты автомобилей, но Иран смог сохранить только свой дешёвый сегмент, и именно в этом он преуспел и достиг серьёзного прогресса. Сейчас в Иране самостоятельно производятся и моторы, и трансмиссии, и коробки передач, в том числе, автоматические. Поэтому, мне кажется, сотрудничество России и Ирана будет полезно не с точки зрения закупки автомобилей, но и также как сохранить свой автопром в таких тяжёлых условиях», – подытожила Лапкина.