Россия намерена попросить помощь у Китая – СМИ

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На днях состоится разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, в в ходе котрого Москва попросит Пекин о поддержке.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет гонконговская газета South China Morning Post.

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По словам, аналитиков, опрошенных изданием, конфликт на Украине побудил Пекин к сближению с Россией, но Китай вряд ли отойдет от нейтральной позиции, поскольку не отказался от намерения нормализовать отношения с США и их союзниками.

При этом министр иностранных дел Китая Ван И, заявил, что КНР в 2023 году «укрепит прочные, как скала, связи с Россией».

По его словам, относительно конфликта на Украине Китай придерживается принципа, не отдавая предпочтения ни одной из сторон, но выступает за принцип невмешательства в чужие дела.

В свою очередь научный руководитель Института Китая и современной Азии РАН Александр Лукин считает, что беседа лидеров, скорее всего, состоится в онлайн-режиме.

«Ведь личный визит надо долго готовить. Что касается Украины, то никаких индикаторов изменения его [Китая] позиции, сформировавшейся еще в начале прошлого года, нет. Китай говорит, что выступает за мирное решение, но на взаимноприемлемой основе. Это он и будет повторять. Есть, впрочем, конкретные вопросы. Китай заявляет, что в военной области он не оказывает помощь ни одной из сторон. Другое дело – экономика. Например, Китай увеличивает закупки энергоносителей у России. Тут много тем для обсуждения», – сказал эксперт «Независимой газете».

По его словам, Китай всегда действует в собственных интересах.

«А американские санкции он не признает, считает их незаконными. Значит, и обходить их не нужно. Но если возникнет угроза, что наложат вторичные санкции, то Китай будет действовать осторожно. Либо откажется от каких-то проектов, либо будет вводить их в действие не явным образом. Например, Китай соблюдает санкции ООН против Северной Кореи. И все же там китайские товары продаются», – добавил Лукин.