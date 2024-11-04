Россия намерена выйти на оперативный простор для наступления на Днепр и Запорожье – офицер ВСУ

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ВСУ стабильно теряют позиции. За последнее время российской армии удалось продвинуться на 30-35 километров.

Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил офицер ВСУ Алексей Петров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если открыть приложение Deep State и посмотреть на картину на фронте, то поводов для радости практически нет. Да, враг давит на многих участках фронта, если почитать очень профессиональных (а их очень мало в Украине) военных аналитиков типа Константина Машовца, то понятна задумка – выход на оперативное пространство, дабы потом развивать наступление на Запорожье и на Днепр…

Враг продвинулся на 30-35 километров – не так много, как им бы хотелось, но все-таки 35 километров нашей территории, которые нам потом придется отвоевывать», – заявил Петров.