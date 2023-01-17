Россия нанесла еще один удар по бизнес-империи Ахметова

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Последняя «калибровка» Украины лишила серьёзной части дохода крупнейшего олигарха этой бывшей советской республики – Рината Ахметова. В 2014 году он предал родной Донбасс, а в 2022-м обещал засудить Россию в международных судах, потеряв заводов в Мариуполе.

Социолог Денис Селезнёв обращает внимание на облетевшее соцсети фото последствий удара по Бурштынской ТЭС.

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«Выведен из строя минимум один блока, а это минус 400 МВт генерации. Ивано-Франковская область. Эта ТЭС была самой евро интегрированной частью украинской энергетики и давно приносила валюту Ахметову. Причём он всячески охранял свою монополию на экспорт электроэнергии в Польшу, не допуская к нему Энергоатом. Много было копий сломано. И вот как минимум один энергоблок декомунизирован и сказал «прощай». Генераторы которые стояли в этом зале, были произведены ещё в Ленинграде», – поясняет Селезнёв.

Компания Ахметова ДТЭК признает, что «ситуация остается сложной», «существенно повреждены объекты генерации», уменьшены лимиты потребления – в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской и на подконтрольной ВСУ части Донецкой области осуществляются экстренные отключения.

Виталий Кличко, прибыв на форум в Давос, сообщил, что дефицит электроэнергии в Киеве составляет 30%.

Жаловался на нехватку электричества и глава зеленского офиса Андрей Ермак на встрече с замгоссекретаря США Венди Шерман, которая приехала в Киев. Он попросил помощи в восстановлении поврежденных ракетными ударами объектов и защите их силами ПВО.

В пользу Украины пока что прогноз погоды – в ближайшие дни ожидается потепление до плюсовой температуры, а это значит, что масштабного блэкаута самостийникам вновь удастся избежать.

Image Credits: ДТЭК, ПолитНавигатор.