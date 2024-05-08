Россия нанесла комбинированный удар по газовому хранилищу и ТЭС Украины

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Россия нанесла очередной массированный ракетно-дроновый удар по объектам на территории Украины.

Как сообщили Воздушные силы ВСУ, всего ВС РФ применили «76 средств воздушного нападения – 55 ракет и 21 ударный беспилотник», передает корреспондент «ПолитНавигатора». Утверждается, что уничтожено 39 ракет и 20 БПЛА.

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«Противник продолжает наносить удары по объектам критической инфраструктуры Украины и другим важным стратегическим объектам», – заявил командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

Украинские источники опубликовали карту с траекторией выпущенных ракет, из которой следует, что основной удар наносился по Западной Украине.

«Были новые прилеты в район Бурштынской ТЭС (Ивано-Франковская область), – отмечает военный обозреватель Юрий Подоляка. – Для понимания: там не только сама ТЭС расположена, там еще есть важная подстанция, где идет коммутация линий ЛЭП на Европу (которая сейчас работает на полную катушку в связи с уходом в офлайн украинской генерации). Также были прилеты (удачные) в район Добротворской ТЭС (Львовская область), Ладыжинской ТЭС (Винницкая область) и Среднеднепровской ГЭС (Днепропетровская область). Результативность по двум последним пока неясна. Еще были очередные поражения инфраструктуры в районе главных подземных газовых хранилищ в районе г. Стрый. По военным объектам, как обычно информация обычно поступает в самую последнюю очередь».

По словам главы Львовской областной военной администрации Максима Козицкого, удар был нанесен по подземному газовому хранилищу в Стрыйском районе и по ТЭС в Червоноградском районе.

Он говорит, что пока отключения света не планируются, но призвал людей к экономии электроэнергии.

Паблик проекта «Рыбарь», основанного военным аналитиком Михаилом Звинчуком, отмечает, что, согласно официальным украинским данным, повреждения получили три ТЭС, предполагая, что речь идет о Бурштынской, Добротворской и Ладыжинской ТЭС.

«Продолжаются удары по Бурштынской ТЭС: это в очередной раз подтверждает системный подход к огневому поражению объектов энергетического комплекса. Изначально на станции было 10 турбогенераторов с вторичной регулировкой оборотов турбин (из 12 имеющихся). Но после предыдущих ударов работоспособность в лучшем случае сохранили четыре. Именно такое оборудование позволяет компенсировать отклонения частоты от номинального значения при пиках потребления электроэнергии. На Добротворской ТЭС был один такой генератор и после ударов в апреле станция продолжала работу, несмотря на попадание в котлотурбинный цех и повреждение части котлов. Котёл и турбогенератор №1 не пострадали, турбогенератор №2, возможно, получил лишь частичные повреждения, поэтому работа станции продолжалась. Что касается Ладыжинской ТЭС, то с момента возобновления ударов по энергетике т.н. Украины последний прилет по ней был 3 апреля. Через месяц ремонта она заработала (и видно, что это было замечено). Остается надеяться, что Криворожская ТЭС, которая тоже продолжает работу, также окажется в фокусе внимания», – говорится в публикации.

«Отрадно видеть, что наши слова о важности поражения ТЭС со специальным оборудованием вторичного регулирования частоты были услышаны. Такие станции очень важны для функционирования всей энергосистемы т.н. Украины (они позволяют устранять отклонения частоты от заданного значения 50Гц). Две из трех ТЭС как раз имеют такое оборудование», – резюмирует канал Звинчука.

А украинский оператор «Укрэнерго» предупредил, что сегодня с 18.00 по Украине возможны отключения электроэнергии.