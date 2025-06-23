Россия нанесла концентрированный удар по сердцу киевского режима

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Сегодня ночью украинская столица подверглась массированному удару со стороны ВС РФ.

По информации противника, была задействованы беспилотники и ракеты, передает корреспондент «ПолитНвигатора».

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По данным украинских мониторинговых каналов, в атаке было задействовано более 100 ударных дронов.

МВД Украины отмечает, что пострадали Шевченковский, Подольский, Голосеевский, Святошинский, Соломенский и Дарницкий районы Киева.

Традиционно украинская сторона делает акцент на пострадавших жилых домах. При этом мэр Киева Виталий Кличко вскользь упоминает, что разрушены некие «нежилые помещения».

По его словам, на данный момент погибло пять человек.

При этом российские паблики пишут, что удары наносились по району аэропорта «Жуляны» и заводу имени Антонова.

Сообщалось, что горит здание Киевского политехнического института. Позже стало известно, что поражено большое напротив спорткомплекса вуза в Соломенском районе (см. фото).

Кроме того, серьезно досталось Белой Церкви, рядом с которой находится военный аэродром. В самом районном центре местные власти признали попадание по гостинице, в которых зачастую размещаются военные.