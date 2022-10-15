Россия нанесла новые удары по инфраструктуре Украины

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Новости Украины

Российская армия продолжила наносить удары по украинским объектам военной и критической инфраструктуры.

Так, местные СМИ и паблики сообщают о поражении подстанций в Киевской и Запорожской областях, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Воздушная тревога также с утра была объявлена во Львовской, Житомирской, Киевской, Сумской, Черкасской и Волынской областях.

Компания «Укрэнерго» сообщила о разрушении подстанции под Киевом и призвала экономить электричество.

«Объект энергетической инфраструктуры на Киевщины понес тяжелые разрушения… Диспетчерский центр «Укрэнерго» предупреждает о возможных применениях графиков аварийных отключений», – говорится в сообщении компании.

Также о поражении энергетической инфраструктуры сообщил секретарь подконтрольного Украине запорожского горсовета Анатолий Куртев.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин заявил, что новых массированных ударов, наподобие тех, что были в начале недели, по Украине не планируется.

«Согласно вчерашнему заявлению Путина, ударами 10-11 октября уничтожено 22 из 29 намеченных объектов (в большинстве своем это различные ТЭС и подстанции). Сейчас добирают цели первой волны. О сроках начала второй волны ударов пока никакой информации нет», – пишет в своем блоге военный аналитик Борис Рожин.

Отметим также, что накануне Украина нанесла удар по подстанции в Белгороде, обесточив часть населенных пунктов области. Уже через пару часов, по данным губернатора Вячеслава Гладкова, энергетики восстановили подачу электричества.