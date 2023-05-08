Россия нанесла один из самых сильных ударов по объектам ВСУ

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В ночь на понедельник российская армия нанесла один из самых сильных ударов по объектам ВСУ за последнее время. Наблюдатели связывают это с действиями по срыву готовящегося наступления украинских формирований. Также удар можно расценить и как ответ на попытку атаки дронами ВСУ Крыма на выходных, когда российской ПВО удалось сбить около 20 беспилотников. А ещё – это сигнал главе украинской разведки Кириллу Буданову, который уверял, что у русских закончились ракеты.

Традиционно украинские власти, урожая репрессиями населению, требуют не разглашать информацию о результатах российской «калибровки». Однако некоторые сведения удаётся выяснить по просачивающимся в Сеть свидетельствам очевидцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Из Одессы сообщается о взрывах в районе аэродрома «Школьный» (считается, что оттуда запускаются дроны ВСУ в направлении Крыма). Кроме того, предположительно, поражены РЛС и склад техники/боеприпасов (есть сведения о повторной детонации после «прилётов»). Украинские власти будто сами подтверждают это, публикуя снимки последствий удара по «складу продовольствия» (на который просто так дорогостоящие ракеты бы не тратили) и «рекреационному предприятию» (базы отдыха под Одессой давно используются как «располаги» ВСУ).

В Киеве зафиксировано три волны атак беспилотников. Грохот взрывов над городом власти объяснили работой ПВО. Традиционный итог – попадания обломков по жилым домам, машинам, резервуаром с топливом, а также по взлётной полосе аэропорта «Жуляны», находящегося в городской черте. С начала СВО эта воздушная гавань закрыта, а вот территория наверняка задействована для нужд ВСУ.

Кроме того, поступают сообщения об ударах по объектам ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях.

Авиация также отработала по западным окраинам Артемовска и близлежащим населенным пунктам, занятым украинской армией.