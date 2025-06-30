Россия нанесла по Украине «самый крупный удар за все время войны» – Politico

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Европейская версия Politico назвала потерю Украиной на прошедших выходных еще одного истребителя F-16 и гибель его пилота «самым крупным ударом России по Украине», нанесенным за всю войну.

Российская атака началась в субботу вечером и продолжалась более шести часов. Беспилотники и ракеты нанесли удары по Черкассам, Львову, Полтаве, Харькову, Херсону, Николаеву и Киеву, ранив десятки человек, разрушив критическую инфраструктуру по всей стране, отмечает издание.

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Соседняя Польша подняла в воздух самолеты и привела в готовность свои наземные подразделения ПВО из-за атак через границу в Украине.

Отмечается, что Украина использовала весь свой арсенал для отражения атаки, включая боевую авиацию. Истребители F-16, предоставленные западными союзниками, стали ключевым инструментом защиты от ракетных атак России.

Владимир Зеленский признал гибель одного пилота F-16:. «К сожалению, при отражении атаки погиб наш пилот F-16 Максим Устименко» – говорится в заявлении Зеленского в воскресенье.

«Устименко сделал все возможное, но его самолет был поврежден и начал терять высоту, — добавили в ВВС. Он умер как герой!»

«С начала летнего наступления Москва усилила свои атаки на украинские города. Только за эту неделю было более 114 ракет, более 1270 беспилотников и почти 1100 планирующих бомб», – отмечает издание.

Зеленский использовал ситуацию для того, чтобы снова выпрашивать у Запада ПВО:

«Украина должна усилить противовоздушную оборону — то, что лучше всего защищает жизни. Это американские системы, которые мы готовы покупать. Мы рассчитываем на лидерство, политическую волю и поддержку Соединенных Штатов, Европы и всех наших партнеров».

Впрочем, отвечает издание, не факт, что Зеленский получит желаемое. Ранее на этой неделе, во время пресс-конференции в Гааге, после словесной перепалки с украинским журналистом, президент США Дональд Трамп заявил, что США самим нужны «Патриоты».