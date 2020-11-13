Россия нанесла сокрушительный удар по влиянию США в Закавказье – Кедми

13.11.2020, Москва, Владимир Гладков

Если в ходе последних событий в Закавказье влияние Турции увеличилось на несколько процентов, но при этом американское оказалось практически выбито, то последнее трехстороннее соглашение – вполне оправданный для России сценарий.

Об этом в эфире YouTube-канала «Iton-TV» заявил военный эксперт Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кто потерял сегодня авторитет в Закавказье? США. Кто ещё… Европа во главе с этим карапетом, который ходит в сапогах де Голля, всё. Европейское влияние уменьшилось, американское уменьшилось, российское увеличилось, потому что ясно стало, кто основная сила.

И что, России плохо от того, что тот, кто на месте Ататюрка, бахвалится? Это позволило и облегчило устранение Соединенные Штаты с Кавказа. Они сейчас пытаются через американское посольство в Ереване.

Что кричат демонстранты, науськанные теми, кого выкормили американцы и привели к власти? «Убрать русских миротворцев». А кого прислать? Американскую морскую пехоту, что ли? Она готова ехать? Или французский иностранный легион? Или народно-освободительные силы Саакашвили?

Кто вас будет защищать, вы!? Вообще – мозги есть или вообще выбились? Но влияние Соединенных штатов реальное», – заявил Кедми.

«Ещё хочу сказать – Россия объявлена Соединенными Штатами врагом. Хочет она – не хочет, но ей приходится исполнять эти обязанности. И одна из обязанностей России как врага Соединенных штатов – не позволять усиливать американское влияние в Закавказье.

И если это на 5% усиливает влияние Турции, но на 70% бьет по американскому влиянию, то Россия конечно на это пойдет. Она же тоже должна маневрировать в этом сложном кавказском и мировом океане», – добавил израильский эксперт.