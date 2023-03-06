Россия нанесла удар по элите морских диверсантов

Олег Кравцов.  
06.03.2023 09:58
  (Мск) , Москва
Просмотров: 3274
 
Великобритания, Война, Вооруженные силы, Дзен, Николаев, Россия, Украина


Российские войска уничтожили диверсантов, которые были причастны к атаке на Севастополь.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный аналитик, капитан 1-го ранга в отставке Василий Дандыкин.


Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


Он сообщил, что в конце февраля ВС РФ нанесли удар по острову Первомайский рядом с Николаевом, где британские инструкторы готовили подводные беспилотники для атак на российские военные корабли.

«Я думаю, что именно эти подводные диверсанты были причастны к атакам украинских морских дронов на корабли Черноморского флота в Севастополе осенью 2022-го. Один из таких дронов мы сумели поднять, исследовать. Идет, как говорится, взаимное обучение, работа над ошибками. У нас тоже есть свои возможности, наработки, что мы и показали. Когда Родина прикажет, русский человек многое, что может сделать», – сказал Дандыкин «Московскому комсомольцу».

По его мнению, под ракетный удар на острове могли попасть и морские дроны, которые были на базе, и британские инструкторы, и сами диверсанты-подводники.

«А это — элита, самая скрытая часть спецназа, штучные специалисты, которых долго готовят. Я думаю, что там прилетела не одна ракета. Работы еще много. После нападения диверсионной группы на села в Брянской области, ракетные удары, как мне кажется, будут наноситься чаще и эффективнее», – добавил эксперт.

Он считает, что в Николаеве есть мощное пророссийское подполье.

«Николаев — это рабочий город, там два мощных кораблестроительных завода, есть большое предприятие, где изготавливают газотурбинные двигатели и установки. Там много здравомыслящих людей с еще советской психологией. Могу точно сказать, что их в Николаеве больше, чем в той же Одессе», – утверждает Дандыкин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Март 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть