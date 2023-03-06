Россия нанесла удар по элите морских диверсантов

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Российские войска уничтожили диверсантов, которые были причастны к атаке на Севастополь.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный аналитик, капитан 1-го ранга в отставке Василий Дандыкин.

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Он сообщил, что в конце февраля ВС РФ нанесли удар по острову Первомайский рядом с Николаевом, где британские инструкторы готовили подводные беспилотники для атак на российские военные корабли.

«Я думаю, что именно эти подводные диверсанты были причастны к атакам украинских морских дронов на корабли Черноморского флота в Севастополе осенью 2022-го. Один из таких дронов мы сумели поднять, исследовать. Идет, как говорится, взаимное обучение, работа над ошибками. У нас тоже есть свои возможности, наработки, что мы и показали. Когда Родина прикажет, русский человек многое, что может сделать», – сказал Дандыкин «Московскому комсомольцу».

По его мнению, под ракетный удар на острове могли попасть и морские дроны, которые были на базе, и британские инструкторы, и сами диверсанты-подводники.

«А это — элита, самая скрытая часть спецназа, штучные специалисты, которых долго готовят. Я думаю, что там прилетела не одна ракета. Работы еще много. После нападения диверсионной группы на села в Брянской области, ракетные удары, как мне кажется, будут наноситься чаще и эффективнее», – добавил эксперт.

Он считает, что в Николаеве есть мощное пророссийское подполье.

«Николаев — это рабочий город, там два мощных кораблестроительных завода, есть большое предприятие, где изготавливают газотурбинные двигатели и установки. Там много здравомыслящих людей с еще советской психологией. Могу точно сказать, что их в Николаеве больше, чем в той же Одессе», – утверждает Дандыкин.