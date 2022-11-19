Россия нанесла удар по производству двигателей для «Байрактаров»

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Новости Украины

Россия нанесла ракетный удар по заводу «Мотор Сич» в Запорожье, на территории которого было организовано производство двигателей для турецких боевых беспилотников «Байрактар».

Об этом сообщил Владимир Рогов, представитель движения «Мы вместе с Россией».

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«По предварительной информации, ракетными ударами в Шевченковском районе города Запорожье поражён склад боеприпасов боевиков ВСУ, а также производственные цеха ремонта авиатехники на территории завода «Мотор Сич», на которых производились авиадвигатели АИ-450 и комплектующие для беспилотников. Их устанавливают на турецкие БПЛА Байрактар и Akinci. Помимо этого на предприятияи собирали двигатели для военных самолётов и вертолётов, а также ремонтировали боевую технику ВСУ», – написал Рогов.

Запорожские СМИ публикуют кадры пожара, начавшегося после удара.

Было зафиксировано пять «прилетов», сообщил секретарь украинского Запорожского горсовета Анатолий Куртев.