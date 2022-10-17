Россия нанесла удары по Киеву

17.10.2022  08:24 (Мск), Киев
Максим Карпенко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Киев, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Российская армия наносит очередную серию ударов по украинской энергетической, военной и транспортной инфраструктуре.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины.

Российская армия наносит очередную серию ударов по украинской энергетической, военной и транспортной инфраструктуре. Как...

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Сообщается об ударах беспилотников-камикадзе в Киеве, Сумской и Днепропетровской областях. По некоторым сведениям, в украинской столице были поражены железнодорожный вокзал, здание национальной энергетической компании «Укрэнерго».

«Одна ракета ударила по объекту энергетической инфраструктуры. Там сильный пожар. На месте прилета работают все службы», – сообщил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

После удара в области начались отключения электричества.

Ночью российские военные нанесли также удары по Николаеву, где поразили резервуары с топливом, в результате чего возник сильный пожар. Также под обстрел попало хранилище мазута Николаевской ТЭЦ.

Председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил об ударе по объектам критической инфраструктуры, не уточнив подробностей.

Мэр Киева Виталий Кличко в своем блоге рассказал об атаке беспилотников на Шевченковский район и похвастался, что ВСУ сбили один из БПЛА.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак потребовал быстрее выдать Украине системы ПВО, обещанные Западом.

«Нам нужно больше систем ПВО и как можно скорее. У нас нет времени на медленные действия. Больше оружия для защиты неба и уничтожения врага. Так и будет», – заявил Ермак.

А депутат Верховной рады Алексей Гончаренко открыто призвал к ликвидации руководства Ирана, который предоставил России беспилотные технологии.

Пожар на месте попадания дрона в Киеве.

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