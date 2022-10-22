Россия наносит новый удар по Украине. Там обещают всё равно захватить Херсон

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Новости Украины

Россия после некоторой паузы в последние дни возобновила массированный удар по объектам инфраструктуры Украины утром в субботу. Поражены энергетические объекты в Луцке, Хмельницкой, Ровенской, Одесской, Кировоградской областях. Там наблюдаются перебои со светом. Появились сообщения о задержках поездов, которые из-за обесточенной железной дороги теперь продолжат движение за счет резервных тепловозов.

Киевский мэр Виталий Кличко в свою очередь сообщил о том, что украинской ПВО удалось сбить несколько российских ракет на подлёте к столице. «Успешность работы ПВО Украины проще всего оценивать по количеству областей, где пропал свет», – отмечает обозреватель Борис Рожин.

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«Исчез свет и связь плохая», – жалуется живущий под Киевом политолог Юрий Романенко.

«Ничего, выдержим. Мечта россиян о проблемах в тылу и прекращении освобождения территорий Украины – инфантильна. Мы становимся только злее, каждый день. А это значит, что будем давать еще более сильный ответ», – угрожает глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Ему вторит депутат Верховной рады Максим Бужанский.

«Ничего страшного, если не будет света, мы будем рады освобождению Херсона и в темноте».

Украина в свою очередь сегодня с утра продолжила обстрелы городов Донбасса.