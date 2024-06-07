Россия наносит решающий удар по Украине – президент Франции

Анатолий Лапин.  
07.06.2024 10:32
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина, Франция, Харьков


Наступление российских войск в Харьковской области – это решающий удар по Украине. Об этом местным журналистам заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Макрона спросили, считает ли он сейчас, что Украина находится на грани катастрофы, о чем он говорил ранее.

Наступление российских войск в Харьковской области – это решающий удар по Украине. Об этом...

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«Я говорил об этом в январе, в феврале и с вами – в марте. Она находится под сильным давлением, и сегодня Россия, как мы видим в Харькове, действительно наносит решающий удар. Энергетическая инфраструктура, все, что позволяет держаться и позволит держаться, находится под угрозой. Поэтому ситуация сложная, вот почему я искренне призывал усилить нашу помощь, что мы все делаем, и что мы будем делать с президентом Зеленским», – заявил Макрон.

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