Россия наносит удары по боевикам Эрдогана

28.10.2020, Москва

Россия в последние дни активизировала борьбу с террористическими группировками в сирийском Идлибе и наносит удары по их позициям.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишут «Известия».

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Так, 26 октября ВКС России нанесли удар по лагерю подготовки террористов из группировки «Фейлак аш-Шам» в районе города Харем, расположенного примерно в 9 км от границы с Турцией. По информации, которую озвучил Сирийский наблюдательный совет по правам человека, около 80 боевиков погибли, десятки получили ранения. Причем за последние дни российские самолеты неоднократно атаковали позиции протурецких экстремистов в Сирии, хотя на протяжении последних месяцев Москва практически не вела активных боевых действий в том районе.

Издание предполагает, что таким образом РФ посылает Турции сигнал умерить свою активность на Кавказе и отказаться от подстрекательства Азербайджана на войну за Карабах, куда к тому массово отправляются подконтрольные Анкаре сирийские боевики.

«В целом можно назвать эти выпады лишь предупредительными сигналами. Но за ними вполне могут последовать действия совсем иного рода. К тому же у сирийцев, в том числе и достаточно видных политических и общественных деятелей, в последнее время возникают вопросы, почему Россия приостановила борьбу с террористами. Кроме того, в Ливии у Москвы также далеко не последняя роль, и у нее есть инструменты воздействия на интересы Анкары в этой стране.

Наконец, как показывает практика, во время обострения отношений на импорт сельхозпродукции из Турции зачастую вводятся ограничения. Или, проще говоря, Москва запрещает ввоз турецких помидоров. Такое было, например, после того, как турки сбили в 2015 году российский самолет в Сирии. Кто знает, до чего может дойти ситуация теперь. Как бы то ни было, решение по этому вопросу сейчас за турками», – резюмирует издание.