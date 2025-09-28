«Россия нападёт уже через пару лет!» – Бжезинский-младший требует срочно вооружаться
Россия якобы готовится напасть на НАТО в ближайшие два года, поэтому страны Запада должны срочно увеличивать финансирование армии.
Об этом в варшавском офисе Атлантического совета (признан нежелательной организацией в России) заявил сын покойного политолога-русофоба Ян Бжезинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Повышение расходов на оборону давно назрело. Срок до 35 года кажется немного запоздалым. Россия может напасть на НАТО в ближайшие 2-5 лет, так почему мы ждём до 35 года? Мы не учитываем срочность.
Я не буду рассказывать вашим лидерам, как убедить своих избирателей сделать это. Но достаточно посмотреть на события прошлого месяца – 19 российских беспилотников углубились в Польшу», – вещал Бжезинский.
«Это не ошибка, а вторжение в Польшу, Румынию и позже в Норвегию. Россия воюет с НАТО, и наши граждане должны это признать. И если бы главы стран проявили немного лидерства, большинство бы это признали и последовали за ними», – подытожил русофоб.
