06.12.2018, Москва,   Галина Шершнева
 
Россия, Экономика
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Россия нарастила «подушку безопасности», несмотря на санкции

Валютные резервы России выросли и превышают 460 млрд долларов.  Об этом сегодня в интервью российским телеканалам заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, передает корреспондет «ПолитНавигатора».

«Мы создаем запас прочности, чтобы наша экономика и дальше была защищена по отношению к внешним шокам. Эти шоки сохраняются. Цены на нефть волотильные и в определенной степени непредсказуемые. Второе – сохранение противостояния с целым рядом стран, которое превратилось в санкционные последствия. Тем не менее, мы смогли нарастить свои валютные резервы. На этот год они выросли на 30 млрд долларов до 460 млрд долларов. Это подушка безопасности», – сказал Медведев.

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По его словам, в РФ впервые за многие годы будет профицитный бюджет – «причем, не на какие-то проценты, а существенно».

Тем не менее, темпы роста экономики в России за 10 месяцев составляют всего 1,7%.

«Мы на эту цифру и рассчитывали. Да, она не большая, но рост продолжается. Он плюс-минус соответствует тому, что есть в европейский странах. Для того, чтобы развиваться дальше, нам нужны другие темпы роста. К 20-му году мы будем стремиться выйти на более высокие темпы роста – порядка 2%, а 21-с году – 3%. Нам нужно стремиться к темпам роста на уровне общемировых», – сказал Медведев.

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