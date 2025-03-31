Россия нас изматывает, как СССР Финляндию – нацист Билецкий

Анатолий Лапин.  
31.03.2025 18:43
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Российская армия не делает ставку на оперативные прорывы линии обороны, предпочитая разматывать силы ВСУ по всему фронту и воевать на истощение.

Об этом в эфире «Армия TV» заявил командир сформированного из нацистов полка «Азов» (запрещён и признан террористическим в РФ) 3-й штурмовой бригады ВСУ Андрей Билецкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская армия не делает ставку на оперативные прорывы линии обороны, предпочитая разматывать силы ВСУ...

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По словам Билецкого, такая тактика помогла СССР в войне с Финляндией.

«Возможно, россияне и не слишком ставят на оперативные прорывы. Объясню свою мысль – возможно, у них стратегия, и они об этом частично заявляли, это стратегия истощения, фактического обнуления украинских войск.

То есть, для них это тактика тысячи мелких порезов, которая приводит к общему ослаблению на всем нашем тысячекилометровом фронте, возможно, она для них значительно интереснее. Они хотят истощить морально, физически и так далее настолько фронт, что фактически будет либо обвал, либо понимание невозможности, как им кажется, дальнейшего сопротивления, и подписание капитуляции.

Возможно, что на стратегическом уровне, для них значительно важнее это постоянное давление на тактическом уровне, чтобы на всей протяженности войска несли потери, нигде не было свежих войск, которые более или менее восстановились, и так далее. Возможно, их это интересует значительно больше», – предположил нацист.

«Если они выбрали такую стратегию, то им просто и не нужны эти прорывы в прямом смысле этого слова. Были ли в истории человечества стратегии на истощение? Миллиард, просто огромное количество.

«Совок», например, на втором этапе финской войны, перешел к войне на истощение. К чему это привело Финляндию? К подписанию сепаратного мирного договора с отдачей части территорий, с непонятным статусом и многого другого», – рассуждал Билецкий.

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