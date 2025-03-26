«Россия нас обыграла!» – депутат Рады о переговорах в Эр-Рияде

Вадим Москаленко.  
26.03.2025 15:29
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Россия, США, Украина


В результате мирных переговоров Россия получила снятие части экономических санкций, а Украина – ничего.

Об этом в интервью Елене Курбановой заявил экс-спикер парламента, а ныне простой депутат Дмитрий Разумков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В результате мирных переговоров Россия получила снятие части экономических санкций, а Украина – ничего....

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«Даже с уст нашей делегации ничего не звучит о том, какие последствия будут для Украины после этих переговоров. Пока что, к сожалению, Россия получила снятие санкций. По меньшей мере, мы говорим сейчас о доступе их Сельхоз банка к системе SWIFT, снятии санкций с их рыболовной отрасли, доступа к портам. Это сумасшедшие финансы для рашистов, которые завтра будут использоваться для того, чтобы их дроны снова летели по Украине нас с вами убивать», – сказал Разумков.

«А что получила Украина? Я пока не увидел ничего. Должен выйти президент. Он каждый вечер записывает вечерние обращения. Выйти и сказать: «Смотрите, да, там что-то получила Россия. А мы получили раз, два, три, четыре, пять». Где это?

Если мы ничего не получили, то, к сожалению, враг нас в этом обыграет. И это будет проблема не для Зеленского. Это будет проблема для Украины. Это будет наша коллективная проблема», – пожаловался депутат.

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