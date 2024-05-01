Россия нас переигрывает 10 к 1! Запад так останется без украинского продовольствия – конгрессмен

Елена Острякова.  
01.05.2024 17:23
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Зерно, Общество, Политика, Россия, Сельское хозяйство, Спецоперация, США, Украина


Коллективный Запад проигрывает России на Украине, хотя значительно превосходит ее экономически.

Об этом конгрессмен-республиканец Ричард Маккормик заявил на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил палаты представителей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Коллективный Запад проигрывает России на Украине, хотя значительно превосходит ее экономически. Об этом конгрессмен-республиканец...

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«Конкретно в Украине мы говорим о стране, которая прямо сейчас теряет позиции. Мы предвидели это. Это не похоже на сюрприз. Как будто мы не воевали уже пару лет. Что меня беспокоит: совокупный ВВП Европы и США составляет около 47 трлн долларов. Мы выступаем против страны в 2 трлн долларов, и все же нас переигрывают 10 к 1.

Я нахожу это чрезвычайно тревожным. Если мы собираемся быть хорошими распорядителями имеющихся у нас активов, то мы не сможем достичь в конфликте победы, к которой, как мы говорим, мы стремимся», – сказал Маккормик.

Он признал что Республиканская партия раскололась по украинскому вопросу, но «разделенный Конгресс взял на себя это обязательство и профинансировал оружие для Украины».

«И все же мы не выполняем эту работу. Чтобы добиться быстрых результатов, нам нужно быть агрессивными. А мы рассматриваем — бла-бла-бла. Нам нужно понимание того, что мы может сделать, чтобы радикально изменить этот процесс, чтобы добиться победы в этом конфликте. Иначе эта страна будет навсегда изменена, и мы потеряем одну из пяти ведущих стран по ресурсам, которая производит 75% европейского зерна. Нам потребуется вдвое больше продовольствия в мире в ближайшие 25 лет», – призывал Маккормик.

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