Коллективный Запад проигрывает России на Украине, хотя значительно превосходит ее экономически.

Об этом конгрессмен-республиканец Ричард Маккормик заявил на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил палаты представителей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конкретно в Украине мы говорим о стране, которая прямо сейчас теряет позиции. Мы предвидели это. Это не похоже на сюрприз. Как будто мы не воевали уже пару лет. Что меня беспокоит: совокупный ВВП Европы и США составляет около 47 трлн долларов. Мы выступаем против страны в 2 трлн долларов, и все же нас переигрывают 10 к 1.

Я нахожу это чрезвычайно тревожным. Если мы собираемся быть хорошими распорядителями имеющихся у нас активов, то мы не сможем достичь в конфликте победы, к которой, как мы говорим, мы стремимся», – сказал Маккормик.