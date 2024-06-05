Россия нас стратегически растягивает и выигрывает – полковник Стариков

Россия выигрывает у Украины по ряду составляющих войны, растягивая ее резервы и постоянно открывая новые направления.

Об этом в эфире видеоблога «Вышка» заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Шесть кампаний по семи направлениям. А противник постоянно прибавляет новые. Северное направление – Липцы, Волчанск. Сейчас я так думаю, в ближайшее время пойдет Золочев, это Харьковская область, потом будет Сумская область, потом – Черниговская. Они что делают, – они стратегически нас растягивают, это война на истощение…

Противник выигрывает по мобилизационному ресурсу, по экономической составляющей войны и по вооружению», – заявил Стариков.