«Россия – наш величайший защитник». Госдума стоя аплодировала сербскому спикеру

02.06.2021, Москва, Елена Острякова

Свидетельством дружеских отношений России и Сербии является поддержка Россией территориальной целостности Сербии и отказ Сербии присоединиться к санкциям против России.

Об этом сегодня в Госдуме РФ заявил председатель Народной скупщины Республики Сербия Ивица Дачич, переедет корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Сербия выражает огромную благодарность РФ за то, что она закрепила верховенство международного права над силой международных игроков в сложный для моей страны период испытаний, оставаясь таким образом одним из важнейших союзников на мировой политической арене. Сегодня Россия является величайшим и наиболее влиятельным защитником наших высших национальных интересов, которые мы защищаем на международной арене. А именно сохранения суверенитета и территориальной целостности Республики Сербии. Россия, как и Сербия, твердо считает, что Косово и Метохия являются неотъемлемой частью Сербии и на протяжении десятилетий была одной из важнейших политических опор в борьбе за наши интересы на международной арене», – сказал Дачич.

Он поблагодарил Росси за поддержку Сербии на всех международных площадках.

«Нам говорят: откажитесь от Косово и Метохии, и вам открыт путь в ЕС. Партнеры так не горят друг другу. Мы хотим вступить в Европейский Союз, упорно работаем над этим, эта цель остается одним из стратегических приоритетов. Однако мы не согласны, чтобы на нашем пути ставились препятствия, которые никогда не ставились перед кем-либо. Равно как нельзя ожидать признания незаконного отделения части территории от любого суверенного государства.

То же самое и с санкциями, направленными против РФ. Сербия не будет вводить санкции против своего великого партнера и друга – России. Мы сами сталкивались с таким же механизмом давления и прекрасно знаем, насколько он несправедлив, не говоря уже о том, насколько он неэффективен», – сказал Дачич.

Свое выступление он закончил словами: «Да здравствует Россия! Да здравствует Сербия! Да здравствует сербско-российская дружба!».

Госдума стоя аплодировала оратору.