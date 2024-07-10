Россия нашла дыры в ПВО Украины – удары становятся эффективнее

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Российской армии удалось найти «дыры» в украинской ПВО и теперь она наносит всё более эффективные удары. Это показала недавняя атака по объектам в Киеве и других городах Украины.

Об этом в эфире видеоблога пропагандиста Александра Шелеста заявил украинский политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Меня больше беспокоит, что россияне нашли дыры в ПВО и изменили тактику, идут не навалом, а волнами. Как бы то ни было, а удары по «заводу Артема», который в свое время производил авиационные ракеты, КБ «Луч», по-моему, киевляне увидели воочию. Не хотелось бы выступать в роли злопыхателя и показывать, что с арифметикой что-то не бьется, но это уже не первый прецедент, когда говорят об одном количестве ракет и беспилотников сбитых, а смотрим на падение «осколков» – там как от полноценного попадания результат.

В этот раз, в отличие от зимних ударов по Киеву, пробили серьезно», – заявил Золотарев.