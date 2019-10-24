Россия настаивает на дипломатическом признании своего присутствия в Сербии

24.10.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Россия продолжает настаивать на предоставлении дипломатического статуса персоналу в сербско-российского гуманитарного центра в Нише, поскольку такой статус имеют члены натовских комиссий с 2016 года.

Об этом директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил в интервью телеканалу РТС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Нам известно о серьезном давлении этих стран на Сербию, с тем чтобы сербско-российский гуманитарный центр не получил такого же особого статуса, и это еще одно подтверждение грубого вмешательства во внутренние дела суверенной страны», – сказал Нарышкин.

Он подчеркнул, что это не требование, а законная просьба российского правительства, поскольку согласно традиции все иностранные миссии в Сербии должны иметь одинаковый статус.

Политики США и прозападная сербская оппозиция регулярно нагнетают истерию вокруг центра в Нише, утверждая, что он «нарушает нейтралитет» Сербии. Российско-сербский гуманитарный центр в сербском городе Ниш был открыт в 2012 году. Он был создан в целях обеспечения гуманитарного реагирования на чрезвычайные ситуации на территории Сербии и других стран Балканского региона.

На сегодняшний день в активе Центра ряд операций по оказанию помощи и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Сербии, Албании, Боснии и Герцеговины, Греции, Словении.

Наиболее полно возможности Центра по оперативному реагированию были продемонстрированы в ходе ликвидации последствий разрушительного наводнения в Сербии и других странах Балканского региона в мае 2014 года. Российские спасатели первыми пришли на помощь Сербии. За двое суток они эвакуировали свыше двух тысяч жителей (в том числе более 600 детей) из зоны затопления в городе Обреновац, положение которого было наиболее критическим. В рамках этой операции в Сербию, а также Боснию и Герцеговину авиацией МЧС России доставлено более 140 тонн различных гуманитарных грузов.

Важным направлением деятельности Центра является гуманитарное разминирование. Начиная с 2008 года, совместный российско-сербский отряд ведет работы по очистке территории Сербии от взрывоопасных предметов.