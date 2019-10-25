Россия настаивает на официальном статусе русского языка в Молдове

25.10.2019

Статус русского языка необходимо закрепить в Молдове законодательно.

Об этом посол РФ в Молдове Олег Васнецов заявил на встрече с генеральным директором Агентства межэтнических отношений РМ Николаем Рэдицей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Посол России акцентировал внимание на необходимости законодательного закрепления статуса русского языка как инструмента межнационального общения и сохранения учебных заведений с русским языком обучения», – говорится в сообщении посольства РФ в Молдове на официальной странице в фейсбуке.

Ранее вопрос о сохранении русского языка в Молдавии поставил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он выразил надежду на то, что Кишинев не допустит «искусственного сужения пространства для русскоязычных и русских жителей Молдовы».

До прошлого года в Молдавии действовал закон от 1989 года «О функционировании языков на территории МССР». Согласно закону, у русского языка был статус языка межнационального общения. Однако в июне 2018 года Конституционный суд Молдовы признал этот закон «устаревшим и бесполезным». В стране начались протестные акции русскоязычных молдаван, после чего КС поспешил разъяснить, что, несмотря на признание закона «устаревшим», русский язык остаётся «языком межэтнического общения» и признал правомочным использование русского языка при оформлении официальных документов и при общении с государственными службами.

Согласно опросам, 68 % населения Молдавии свободно говорят, читают и пишут на русском языке. 18 % населения говорят и читают, но пишут с ошибками на русском языке. 1 % населения Молдавии совсем не знает русского языка.