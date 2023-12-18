Россия наступает. Для Украины деньги сейчас важнее европейских перспектив – Бортник

Анатолий Лапин.  
18.12.2023 11:38
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, ЕС, Россия, Украина, Финансы


Вместо денег Запад выдал Украине очередную пачку надежд и лишь приоткрыл дверь в ЕС, что не дало никакой практической пользы.

Об этом в эфире интернет-канала «Новости LIVE» заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Вместо денег Запад выдал Украине очередную пачку надежд и лишь приоткрыл дверь в ЕС,...

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По мнению Бортника, Украине сейчас намного важнее было бы получить очередные десятки миллиардов евро и долларов, чем призрачную перспективу членства в Евросоюзе.

«Если бы я сидел в зале Европейского совета и мне сказали бы «Ты принимаешь решение – или открываем переговоры о членстве в ЕС, или даем 50 миллиардов евро, я не раздумывая выбрал бы ехать, а не шашечки. Не раздумывая, потому что деньги для нас сегодня важнее.

А так нам дали надежду, дали флаг какой-то, приоткрыли двери, но американской помощи нет, европейской помощи нет, Россия усиливает давление. «Нет денег, но вы держитесь». Ребята, ну что это такое?», – заявил Бортник.

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