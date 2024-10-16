Россия наступает, имеет резервы. Путину не нужны переговоры – Луценко

Российская Федерация не заинтересована ни в каких переговорах с Украиной, потому что ее армия наступает на фронте и имеет достаточно резервов на будущее, чтобы продолжать реализацию своих планов. Поэтому все желания Украины «заставить» Россию сесть за стол переговоров тщетны.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислав Березы заявил бывший генпрокурор Украины, участвовавший в боевых действиях в составе ВСУ Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Путину эти переговоры нужны как зайцу стоп-сигнал. Он наступает и у него есть ресурсы для дальнейшей войны. 150 миллиардов долларов он заложил в следующий бюджет для проведения войны. А наш бюджет войны в три раза меньше – 49 миллиардов баксов. Ну, правда, без западного оружия, которое нам дают, не заводя в бюджет, чтобы меньше воровали. В связи с этим понятно, что садиться за стол переговоров… почему это в интересах Украины мы можем услышать, почему это в интересах Соединенных Штатов и ЕС мы тоже можем услышать, почему это в интересах Китая и даже Бразилии мы тоже знаем. Но почему это в интересах Путина еще не объяснил ни один глашатай Банковой, который намекает на переговоры», – заявил Луценко.