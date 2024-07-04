Россия наступает по всем 900 километрам фронта, – Бутусов

Российская Федерация наладила снабжение своих войск техникой и живой силой, увеличила объемы производства вооружений и давить одновременно на всей длине фронта, протяженностью в 900 километров.

Об этом в эфире видеоблога «Украинская правда» заявил военный пропагандист Юрий Бутусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас на всем фронте идет вязкая пехотная позиционная война. Война штурмовых групп, дронов и огневого поражения. Ну и сейчас мы видим, что враг накопил значительное количество резервов и они смогли наладить плановые поставки, увеличить плановые поставки в войска высокоточного оружия, увеличили в десятки раз применение высокоточного оружия, увеличили в сотни раз количество дронов и наладили плановые поставки пехоты на всю линию фронта. Пехоту они на все эти 900 километров, которые определили фронтом активных действий, они постепенно пополняют пехоту. Их цель – не прорвать в каком-то одном месте фронт, а именно проводить наступательные действия на всем фронте, чтобы мы нигде не могли маневрировать силами», – заявил Бутусов.