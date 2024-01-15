Россия научилась нейтрализовывать западное оружие – французский генерал

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Россия исправила ошибки первых этапов СВО, наладила работу РЭБ и смогла не только защитить свои системы вооружений, но и создать помехи для работы западного оружия.

Об этом в эфире французского телеканала LCI заявил генерал французской армии в отставке Франсуа Шованси, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все эти системы являются частью радиоэлектронной войны, которую мы сейчас открываем для себя заново после того, как несколько раз забросили эту тему. Мы считали, что средства радиоэлектронной борьбы стали почти бесполезными, однако сегодня мы отдаём себе отчёт в том, что обходиться без них уже нельзя, а всё наше оружие, если не считать советских моделей, сегодня нуждается в электронике – для того, чтобы попадать в цель и использоваться полноценно. Итак, действительно, сегодня, спустя полтора года, русские научились противостоять этому. У них было много неприятностей. Помните, перехваты радиосообщений в начале? Их переговоры тоже перехватывались, их засекали, потому что они не были достаточно внимательны. Итак, радиоэлектронная борьба вернулась на поле боя, и, действительно, здесь мы видим, что русским удалось противостоять противникам, применить инновации и, в конечном счёте, не только защитить свои системы вооружений — это первое, что мы увидели: защиту их систем вооружений. Сейчас же они начинают создавать помехи системам вооружения противника», – заключил Шованси.