Россия научилась справляться с экономическими шоками – эксперт

За тридцать лет постоянных кризисов российская экономика научилась справляться с самыми разными шоковыми ситуациями.

Об этом в эфире канала «День-ТВ» заявил экономист Дмитрий Кувалин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Реакция российской экономики, её успехи сильно превысили ожидания практически всех известных мне аналитиков. Я когда-то смотрел, что там предрекали России в начале 22, потом в начале 23 годов – спады вплоть до обвальных, до 15-20% годовых потерь нам обещали. Как мы знаем, даже единственный минусовой год, 22, это всего лишь минус 1,2% ВВП, а потом действительно начался рост», – сказал Кувалин.

Он подчеркнул, что Россия хорошо научилась справляться с экономическими шоками.

«Вообще говоря, за последние 30 лет российская экономика с шоками сталкивалась многократно. Это дикий и тяжелый, так называемый, трансформационный шок, который у нас возник вследствие крайне неудачно проведенных экономических реформ. Он длился у нас почти 7 лет, с 1992 по 1998 год. Потом был общемировой шок 2008-2009 годов.

Потом был наш собственный шок, учиненный нашими собственными руками, связанный с неудачным введением в действие так называемого плавающего курса рубля. Это нам стоило кризиса 2014-2015 годов, потом пандемийный кризис, потом кризис, связанный с санкциями.

А мы проводим опросы предприятий, опросы населения. Это мы видим не только из макростатистики, но и из ответов наших предпринимателей, наших граждан [рост экономики]. Значит, просто у нас хорошо научились бороться с этими шоками», – добавил экономист.