Россия научилась справляться с высокоточным оружием НАТО – австрийский эксперт-русофоб

Вадим Москаленко.  
24.07.2024 20:43
  (Мск) , Киев
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Tехнологии, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Российская армия научилась противостоять западному высокоточному оружия, которое уже не показывает таких результатов, как в начале СВО.

Об этом в эфире интернет-канала «MDR» заявил австрийский военный эксперт Маркус Рейснер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская армия научилась противостоять западному высокоточному оружия, которое уже не показывает таких результатов, как...

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«Российские Вооруженные силы обладают высокой способностью адаптироваться. Например, системы высокоточного оружия, которые Запад очень успешно использовал в Афганистане и Ираке, больше не могут быть применены на Украине в таком виде.

У нас есть пример артиллерийского боеприпаса «Экскалибур», вероятность попадания которого в последнее время снизилась до шести процентов. Похожая ситуация с ракетами «Хаймарс», «Сторм шеддоу» и «Скальп», также значительное снижение попадания», – сказал эксперт.

«Это показывает, что Россия способна адаптироваться, и системы вооружения имеют очень ограниченный эффект. Поэтому их также необходимо массированно использовать, насыщая ими Украину», – жаловался Рейснер.

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