Российская армия научилась противостоять западному высокоточному оружия, которое уже не показывает таких результатов, как в начале СВО.

Об этом в эфире интернет-канала «MDR» заявил австрийский военный эксперт Маркус Рейснер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Российские Вооруженные силы обладают высокой способностью адаптироваться. Например, системы высокоточного оружия, которые Запад очень успешно использовал в Афганистане и Ираке, больше не могут быть применены на Украине в таком виде.

У нас есть пример артиллерийского боеприпаса «Экскалибур», вероятность попадания которого в последнее время снизилась до шести процентов. Похожая ситуация с ракетами «Хаймарс», «Сторм шеддоу» и «Скальп», также значительное снижение попадания», – сказал эксперт.